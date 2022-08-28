İntikam almak isteyecekler

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen rakiplerden ilk açıklamalar geldi. Dinamo Kiev'in başkanı Igor Surkis, Şampiyonlar Ligi'nin ardından yeniden rakip olacakları Fenerbahçe'nin bunu bir intikam fırsatı olarak göreceğini söyledi. Surkis, "Şampiyonlar Ligi grubu gibi his var. Rennes, bizim gibi son dönemde bu turnuvada oynadı. Her yıl kaliteli transfer yapan ciddi bir takım. AEK Larnaca'nın, Dnipro'yu iki maçta da nasıl yendiğini gördük. Fenerbahçe'den bahsetmiyorum bile... Her ay güçlenen bir takımlar ve bizden intikam almak isteyeceklerdir" ifadelerini kullandı.