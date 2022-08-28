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Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro Konyaspor maçında oynayacak mı? Jorge Jesus'tan o karar...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi en büyük soru işaretlerinden biri, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, bu sezonun flaş transferlerinden olan Joao Pedro'nun oynayıp oynamayacağıydı. Jorge Jesus'un, öğrencisini değerlendirme konusunda sıcak baktığı ifade edildi. Peki, Joao Pedro ilk 11'de yer alacak mı? Yıldız oyuncu, sonradan mı oyuna dahil olacak? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:32
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro Konyaspor maçında oynayacak mı? Jorge Jesus'tan o karar...

Sezonun flaş transferlerden olan Joao Pedro artık forma giymeye hazır hale geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro Konyaspor maçında oynayacak mı? Jorge Jesus'tan o karar...

Transfer olduğunda sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, Pazartesi akşamki Konyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro Konyaspor maçında oynayacak mı? Jorge Jesus'tan o karar...

Milliyet'in haberine göre, Jorge Jesus'un Joao Pedro'ya forma vermek istediği belirtildi.

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