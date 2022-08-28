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Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, alınan üst üste galibiyetler sonrası Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi bir hayli moral depolarken, Austria Wien maçından da rahat geçilmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de kendine önemli hedefler koydu. Fenerbahçe, uzun süredir özlenen 'atak futbolu, bol gollü maçları' Jorge Jesus'un sisteminde buldu. Peki, bu sistemin sırrı ne? İşte Jorge Jesus'un o stratejisi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:46
Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Yeni bir teknik direktör ve yeni transferlerle kadroda ciddi bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de buna karşın sezon başı sonuçları herkese umut verdi.

Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Jorge Jesus yönetimindeki takım kısa hücum futboluna alıştı ve 9 maçta 24 gol atmayı başardı. Bu olumlu gelişmedeki en büyük etken futbolcu grubunun sistemden keyif alması oldu.

Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Çünkü Portekizli teknik direktör, oyuncularına kesinlikle sistemi dayatmadı. Tam tersi elindeki kadronun yapısına uygun bir formasyon ve sistem kurmaya özen gösterdi. Hazırlık kampı ve hatta resmi maçlarda bile futbolcularına göre bir sistem için çalışmalar yaptı. Bu durum da kısa sürede futbolcuların hoşuna gitti. Oyuncular 90 dakika boyunca keyif almaya başladı.

Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Milliyet'in haberine göre, ilk 11'de başlayan ya da maça sonradan giren tüm futbolcular istekli ve hırslı bir görüntü çiziyor. Takım adeta maçların bitmemesini istiyor. Bu duruma en bariz örnek son oynanan ve 4-1 kazanılan Austria Wien karşılaşması oldu. Kenarda yedek bekleyen oyuncular bile maçtan keyif aldı. Bu sinerji hem saha sonuçlarına kısa sürede yansıdı hem de taraftarlara güven verdi.

Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Takım içerisinde de kısa sürede iyi bir arkadaşlık ortamı kuruldu. Ayrıca herkesin Jorge Jesus'a ciddi anlamda saygı duyması da önemli etkenlerden biri olarak göze çarptı.

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