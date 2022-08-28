Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Milliyet'in haberine göre, ilk 11'de başlayan ya da maça sonradan giren tüm futbolcular istekli ve hırslı bir görüntü çiziyor. Takım adeta maçların bitmemesini istiyor. Bu duruma en bariz örnek son oynanan ve 4-1 kazanılan Austria Wien karşılaşması oldu. Kenarda yedek bekleyen oyuncular bile maçtan keyif aldı. Bu sinerji hem saha sonuçlarına kısa sürede yansıdı hem de taraftarlara güven verdi.