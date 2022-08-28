Fenerbahçe'de başarının sırrı ne oldu? Jorge Jesus'un o stratejisi...

Yeni bir teknik direktör ve yeni transferlerle kadroda ciddi bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de buna karşın sezon başı sonuçları herkese umut verdi.
Jorge Jesus yönetimindeki takım kısa hücum futboluna alıştı ve 9 maçta 24 gol atmayı başardı. Bu olumlu gelişmedeki en büyük etken futbolcu grubunun sistemden keyif alması oldu.
Çünkü Portekizli teknik direktör, oyuncularına kesinlikle sistemi dayatmadı. Tam tersi elindeki kadronun yapısına uygun bir formasyon ve sistem kurmaya özen gösterdi. Hazırlık kampı ve hatta resmi maçlarda bile futbolcularına göre bir sistem için çalışmalar yaptı. Bu durum da kısa sürede futbolcuların hoşuna gitti. Oyuncular 90 dakika boyunca keyif almaya başladı.