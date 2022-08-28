Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

Fenerbahçe transfer haberi... Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelen isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacaklarda netleşiyor. Aston Villa Szalai için yeni teklifini sundu. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

Yaz transfer sezonunun popüler isimlerinden Attila Szalai, bir flaş iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye Szalai için teklif yaptığını duyurdu. Transfer sezonu bitmeden bir savunmacı almak isteyen Aston Villa'nın Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edildi. Haberde İngiliz ekibinin Szalai için yaptığı teklifin miktarı da belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin Macar stoper için Fenerbahçe'ye 16.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Aston Villa'nın bu teklif sonrası Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

Szalai için daha önce yine bir Premier Lig ekibi West Ham ve Rus ekibi Zenit de teklif de bulunmuştu. Fenerbahçe'nin West Ham'dan yaptığı 13 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesini istediği İngiliz basınında yer almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

Bu arada Kim'in satışından sonra Szalai'nin satışına Fener yönetimi ve teknik ekibinin temkinli yaklaştığı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai için Aston Villa'dan yeni teklif

Fenerbahçe, Szalai'nin satışı konusunda temkinli davranıyor. Ancak rakam 18 milyon Euro'ya dayanırsa Fener yönetiminin Macar stoperi satma ihtimali yüksek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi...
Milyonların beklediği ATV'nin gündüz kuşağı başlıyor! Müge Anlı, Derya Taşbaşı. Esra Erol evlere tekrar konuk oluyor
Cimbom'dan iki yıldızına iyileştirme!
Beşiktaş iki yıldızıyla yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den bir golcü bir stoper takviyesi!
Berisha Stuttgart’a
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
NASA'DAN DÜNYAYI SALLAYACAK AÇIKLAMA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hedef 3 puan Hedef 3 puan 06:42
Üç penaltı kaçtı! 11 Üç penaltı kaçtı! 11 01:37
Ne Erzurum ne Samsun Ne Erzurum ne Samsun 01:36
Cicaldau Kalba’ya gitti Cicaldau Kalba’ya gitti 01:34
Aston Villa'nın Szalai teklifi! Aston Villa'nın Szalai teklifi! 01:04
Adana Demir Rodrigues ile güldü Adana Demir Rodrigues ile güldü 00:57
Daha Eski
İstanbulspor ilk galibiyetini aldı! İstanbulspor ilk galibiyetini aldı! 00:57
Montella ile Balotelli tartıştı! Montella ile Balotelli tartıştı! 00:57
Cimbom'dan iki yıldızına iyileştirme! Cimbom'dan iki yıldızına iyileştirme! 00:52
Beşiktaş iki yıldızıyla yollarını ayırıyor! Beşiktaş iki yıldızıyla yollarını ayırıyor! 00:29
Montella ile Balotelli tartıştı! Montella ile Balotelli tartıştı! 00:26
Serie A'da Milan, Bologna'yı 2-0 yendi Serie A'da Milan, Bologna'yı 2-0 yendi 00:13