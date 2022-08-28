FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

Fenerbahçe ile anlaşan Uruguaylı golcünün gelen diğer teklifleri geri çevirdiği ve kulüplerin uzlaşmasını beklediği bildirildi. Bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu yönde sonuçlanma ihtimali yüksek görülüyor.
26 yaşındaki Maxi Gomez geçtiğimiz sezon Valencia'da 32 maçta 5 gol attı.
BORDEAUX'DAN İZİN ÇIKMADI!
Yönetim golcünün yanı sıra Attila Szalai'nin satılması halinde bir stoper takviyesi daha planlıyor. Jesus'un yönetime bu konuda 1-2 isim verdiği gelen haberler arasında... Öte yandan Fransız basını, Bordeaux'nun Fenerbahçe'nin Dilane Bakwa için yaptığı teklifi geri çevirdiğini yazdı.