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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

Fenerbahçe transfer haberi... Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Maxi Gomez için Valencia'dan yanıt bekleyen sarı lacivertli yönetim Atilla Szalai satılırsa bir stoper transferi gerçekleştirecek. İşte transferin detayları... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

Fenerbahçe ile anlaşan Uruguaylı golcünün gelen diğer teklifleri geri çevirdiği ve kulüplerin uzlaşmasını beklediği bildirildi. Bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu yönde sonuçlanma ihtimali yüksek görülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

26 yaşındaki Maxi Gomez geçtiğimiz sezon Valencia'da 32 maçta 5 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

BORDEAUX'DAN İZİN ÇIKMADI!
Yönetim golcünün yanı sıra Attila Szalai'nin satılması halinde bir stoper takviyesi daha planlıyor. Jesus'un yönetime bu konuda 1-2 isim verdiği gelen haberler arasında... Öte yandan Fransız basını, Bordeaux'nun Fenerbahçe'nin Dilane Bakwa için yaptığı teklifi geri çevirdiğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

Fransız kulübünün, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

Fenerbahçe'nin 14+3 yabancı kuralı için radara aldığı Bakwa, Ligue 2'de bu sezon 4 maçta 1 gol attı.

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