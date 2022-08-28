FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan Dilane Dakwa ve Maxi Gomez harekatı

BORDEAUX'DAN İZİN ÇIKMADI!

Yönetim golcünün yanı sıra Attila Szalai'nin satılması halinde bir stoper takviyesi daha planlıyor. Jesus'un yönetime bu konuda 1-2 isim verdiği gelen haberler arasında... Öte yandan Fransız basını, Bordeaux'nun Fenerbahçe'nin Dilane Bakwa için yaptığı teklifi geri çevirdiğini yazdı.