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Rüya gibi Fener

Avusturya basını, “Fenerbahçe, Wien’e hiç şans tanımadı” dedi Jesus’un hücum futbolu ve gol ziyafetleri taraftara keyif veriyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Rüya gibi Fener

Fenerbahçe'de keyifler yerinde... UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'i rövanşta da 4-1 yenerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, izleyenleri futbola ve gole doyurdu. Doksan dakika boyunca sürekli hücumu düşünen Kanarya, Avusturya ekibinin kalesine 9'u isabetli 17 şut gönderdi. 4 gol attı, bir o kadar pozisyondan ise yararlanamadı.

Son dört resmi maçında 16 gol bulan Kanarya, Süper Lig'de de oynadığı 3 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırdı. Ortalama maç başına 4 gol üretti... Avusturya'nın Kurier gazetesi, "İstanbul'da 1-4: Fenerbahçe Austria Wien'e hiç şans tanımadı" başlığını kullanırken, Krone, "Fenerbahçe çok güçlü", Sky Sport ise "Austria Wien'in Fenerbahçe karşısında hiç şansı yok" ifadelerine yer verdi. Portekiz'de ise A Bola, "Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve grup aşamasına kaldı" dedi. Deporto Ao Minuto ise, "Jesus'un Fenerbahçe'si Avusturyalıları ezdi" manşetini attı.

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