Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Portekizli hoca takımın başına geçeli yaklaşık 3 ay olmasına rağmen çok önemli işlere imza atmayı başardı. Takvim'in haberine göre, Dünyaca ünlü bir teknik adam olan ve çok önemli bir CV ile İstanbul'a gelen Jorge Jesus ilk olarak camiadaki olumsuz ortamı tamamen dağıttı ve kısa sürede kara bulutlar ortadan kalktı.