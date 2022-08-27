Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Portekizli hoca takımın başına geçeli yaklaşık 3 ay olmasına rağmen çok önemli işlere imza atmayı başardı. Takvim'in haberine göre, Dünyaca ünlü bir teknik adam olan ve çok önemli bir CV ile İstanbul'a gelen Jorge Jesus ilk olarak camiadaki olumsuz ortamı tamamen dağıttı ve kısa sürede kara bulutlar ortadan kalktı.
PERFORMANSLAR ZİRVEDE
Geçtiğimiz yıllarda sık sık tatsız olayların yaşandığı Samandıra da Jorge Jesus'un gelişiyle beraber bambaşka bir havaya büründü. Tecrübeli hoca tesislerle tam bir kolej havası yaratırken; oynayanı, gireni, yedek kalanıyla tüm futbolcuların yüzü gülmeye başladı. Jesus ayrıca neredeyse tüm futbolcuların bireysel performansını yukarıya çekmeyi başardı.