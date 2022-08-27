Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Fenerbahçe haberi.... Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden sarı lacivertlilerde yüzler gülüyor. Sahasında Austria Wien'i 4-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yakalanan galibiyet serisinden sonra takımın tüm çehresi değişti. Son yıllarda tam bir başarısızlık girdabının içine giren ve üst üste büyük hayal kırıklıkları yaşayan Sarı-Lacivertliler uzun süredir aradığı mutluluğu teknik direktör Jorge Jesus'la beraber bulmuşa benziyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Portekizli hoca takımın başına geçeli yaklaşık 3 ay olmasına rağmen çok önemli işlere imza atmayı başardı. Takvim'in haberine göre, Dünyaca ünlü bir teknik adam olan ve çok önemli bir CV ile İstanbul'a gelen Jorge Jesus ilk olarak camiadaki olumsuz ortamı tamamen dağıttı ve kısa sürede kara bulutlar ortadan kalktı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

PERFORMANSLAR ZİRVEDE
Geçtiğimiz yıllarda sık sık tatsız olayların yaşandığı Samandıra da Jorge Jesus'un gelişiyle beraber bambaşka bir havaya büründü. Tecrübeli hoca tesislerle tam bir kolej havası yaratırken; oynayanı, gireni, yedek kalanıyla tüm futbolcuların yüzü gülmeye başladı. Jesus ayrıca neredeyse tüm futbolcuların bireysel performansını yukarıya çekmeyi başardı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

TRIBÜNLERE DE ŞANSIDI
Kadrosundaki tüm isimlerden faydalanan Jesus, Samandıra'da üst düzey bir forma rekabetinin ortaya çıkmasını sağladı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Başarılı hocanın tüm bu doğrularıyla, camianın uzun süredir hasret kaldığı, göze hoş gelen takım ortaya çıktı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye usta işi dokunuş

Tribünlerde uzun bir süre sonra şampiyonluk şarkıları ilk kez bu kadar yüksek sesle söylenmeye başlandı.

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