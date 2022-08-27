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Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha! Caulker'ın ardından...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla yürüyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda bir yandan da kadrodaki yabancı sayısını azaltmak istiyor. İşte Caulker'ın ayrılmasının ardından gözden çıkarılan diğer isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:43
Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha! Caulker'ın ardından...

Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar gidecek isimler de merak konusu.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha! Caulker'ın ardından...

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyurmuştu.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha! Caulker'ın ardından...

Sarı Lacivertliler, Kim Min Jae, Ozan Tufan, Allahyar, Berke Özer, Samatta, Max Meyer, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmıştı.

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