Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha! Caulker'ın ardından...

Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar gidecek isimler de merak konusu.
Fenerbahçe'de transfer edilecek futbolcular kadar gidecek isimler de merak konusu.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyurmuştu.
Sarı Lacivertliler, Kim Min Jae, Ozan Tufan, Allahyar, Berke Özer, Samatta, Max Meyer, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmıştı.
Peki, listede başka hangi futbolcular var? İşte yolların ayrılması beklenen diğer isimler;