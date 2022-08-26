Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunu Ukraynalı gazeteci değerlendirdi: Favori yok!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sarı lacivertliler, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.
Eşleşme sonrası Ukraynalı gazeteci Andrey Shakhov, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sarı lacivertliler, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.
Eşleşme sonrası Ukraynalı gazeteci Andrey Shakhov, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"Grubun net bir favorisi yok, her takım eşit. Fenerbahçe, play-off turundan daha farklı. O maçlardan bu yana yeni oyuncularla sözleşme imzaladılar, form tutmaya başladılar.
Yine de hem Fenerbahçe, hem Rennes, hem de Kıbrıs takımı yenilebilir. Bunu yapmak zor olsa da."