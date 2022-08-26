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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunu Ukraynalı gazeteci değerlendirdi: Favori yok!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile aynı grupta yer aldı. Ukraynalı gazeteci Andrey Shakhov, kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Grupta, lider olması beklenen Fenerbahçe'ye dair konuşan Andrey Shakhov, her takımın herkesi yenebileceğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 17:18
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunu Ukraynalı gazeteci değerlendirdi: Favori yok!

"Grubun net bir favorisi yok, her takım eşit. Fenerbahçe, play-off turundan daha farklı. O maçlardan bu yana yeni oyuncularla sözleşme imzaladılar, form tutmaya başladılar.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunu Ukraynalı gazeteci değerlendirdi: Favori yok!

Yine de hem Fenerbahçe, hem Rennes, hem de Kıbrıs takımı yenilebilir. Bunu yapmak zor olsa da."

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