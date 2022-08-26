Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe cephesi, Gustavo Henrique'den memnun değil ve Szalai'nin de satışını düşünüyor. Galatasaray ise Marcao ile beraber Nelsson'un da gitme ihtimaline dayanarak, Leo Ortiz'i istiyor. İşte Leo Ortiz transferinin ayrıntıları ve yıldız oyuncu için istenen rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 14:02
Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

Süper Lig'in iki dev kulübü bir transferde daha karşı karşıya geldi... Galatasaray ve Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. İki kulüp, Sambacı'yı transfer ederek savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

İKİ DEV İSTİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe, Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz için müthiş bir savaş halinde… Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin kötü performansının yanı sıra Szalai'nin satılma ihtimaline karşı stopere bir takviye daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

Sarı-kırmızılılar ise savunma hattını daha da güçlendirmek ve olası bin Victor Nelsson satışı ihtimaline karşı Brezilyalı savunmacı ile yoluna devam etmeyi planlıyor. İki devin transfer savaşında şartlar şimdilik eşit gözüküyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

6 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Bragantino'nun 6 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu, iki kulübün de bu rakama yakın bir ücret teklif ettiği belirtildi. Transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Leo Ortiz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya ekibinin kaptanlığını da yapan Ortiz, Bragantino'ya 3 yıl önce bedelsiz olarak transfer oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray Leo Ortiz transferinde rakip oldu! İşte istenen rakam

Brezilya dışında bir kulüpte forma giymeyen Ortiz. kariyerinde 177 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar hiçbir bonservis ödemesi yapılmadı.

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