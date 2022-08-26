FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Austria Wien zaferi Avrupa basınında!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off'larında eşleştiği rakibi Austria Wien'i iki maçta da mağlup ederek gruplara kaldı. Sarı-lacivertli takımın bu başarısı Avrupa basınında da yer buldu. İşte o başlıklardan bazıları...