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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Austria Wien zaferi Avrupa basınında!

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Austria Wien'le karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçın ardından ikinci mücadelede de rakibini yenerek grup aşamasına kaldı. Sarı-lacivertli takımın rakibini sürklase etmesi, özellikle Avusturya ve Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 08:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Austria Wien zaferi Avrupa basınında!

KURIER (AVUSTURYA)

"İstanbul'da 1-4: Fenerbahçe Austria Wien'e hiç şans tanımadı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Austria Wien zaferi Avrupa basınında!

A BOLA (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si kazandı ve grup aşamasına kaldı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Austria Wien zaferi Avrupa basınında!

DEPORTO AO MINUTO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Avusturyalıları 'ezdi' ve şimdi Avrupa Ligi'nde"

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