Jorge Jesus: Fenerbahçe'nin 1. torbada olması gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi. "İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık. Ama bu bize hiçbir şeyi garanti etmiyor" diyen Portekizli hoca, "Yarın da kazanmak istiyoruz. Gruplara kalırsak 4. torbadan kuraya katılacağız. Fenerbahçe'nin zamanla birinci torbada olması gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için bu maçlar çok önemli" ifadelerini kullandı.



KÜÇÜK TAKIMLAR 1 MAÇ YAPAR

Jesus ayrıca şunları söyledi: (Yabancı sınırı) Türkiye Ligi'nde olan ve alışmam gereken bir problem. / (Kimler gidecek) Bu konuda bir karar vermemiz gerek. 2 haftamız var. Bu süreçte elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Novak, Lemos, Berisha şimdiye kadar iyi bir opsiyon oldular. / (Haftada 2-3 maç) Eğer büyük takımsanız, Avrupa'da olmanız gerekir. Ligde de şampiyonluğa oynamalısınız. Ancak küçük takımlar, haftada 1 maç yapar.



5. FORVETİMİZ EKSİK!

Jesus, "Enner Valencia çok özellikli ve hızlı bir oyuncu. Ancak onun performansı forvet transferimizi etkilemeyecek çünkü biz kadro planlamamızda 5 forvet istiyoruz. Şu an elimizde 4 forvet var" diyerek bir golcü daha geleceğinin mesajını verdi... Szalai ve Osayi'ye gelen teklifler hakkında bilgisi olmadığını da söyleyen Portekizli, "Futbolda tek bir sistem yoktur. Bunu anlayamayan hoca gelişemez... Oyuncular yetenekle doğar, çalışarak gelişir aynı antrenörler gibi. 30 yıldır hocalık yapıyorum. Hep kendimi geliştirmeye, yaratıcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.