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Jorge Jesus Austria Wien maçı sonrası konuştu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Austria Wien ile karşılaştı. İlk maçta sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesinde de 4-1'lik skorla karşılaşmayı kazandı. Müsabaka sonrası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Benim tek endişem taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:39
Jorge Jesus Austria Wien maçı sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Austria Wien'i konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karşılaşma sonra teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasında yer alıyorsanız, 3 günde bir maç oynuyorsunuz demektir. Ben de bunun bilincindeyim. 11 kişilik değil, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"Benim tek endişem taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi ama onlara gösterir sunmamız da önemli."

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasında yer alıyorsanız, 3 günde bir maç oynuyorsunuz demektir. Ben de bunun bilincindeyim. 11 kişilik değil, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum."

"İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Şimdi Avrupa'da maç maç bakarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ana hedefimiz tabi ki lig şampiyonluğu."

"Diğer torbalardaki takımların çoğu Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 4. torbadayız. Fenerbahçe'nin Avrupa'da bu kadar aşağıda olmaması gerekiyor."

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