Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci Austria Wien karşılaşması sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Austria Wien'i ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1 kazanırken İrfan Can Kahveci attığı 2 golle yıldızlaştı. Mücadelenin ardından milli futbolcu açıklamalarda bulundu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:

"Böyle bir oyun kendimden bekliyordum. Çok çalışıyorum. Bazen şanssızlıklar olabiliyor, ben de üzülüyorum bunlara. Bugün için mutluyum.

Çok mutluyum. İnsanın en mutlu şey her şeyden önemlisi çocuğu. Eve gidince her şeyi unutuyorum. Oğluma armağan ediyorum 2. golü." ifadelerini kullandı.