Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan ancak eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Chelsea'ye dönmüştü. Michy Batshuayi için Fenerbahçe yaz transfer sezonunda devreye girerken, sarı lacivertlilerle beraber Başakşehir de, oyuncuya talip olmuştu. İtalyan basınında yer alan habere göre Michy Batshuayi'ye bu kez de sürpriz bir kulüp talip oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:06
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de olan golcü futbolcu Michy Batshuayi için İtalya'dan ciddi bir talip var. Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan Batshuayi ile Salernitana görüşme yapıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

CHELSEA İLE BATSHUAYI İÇİN GÖRÜŞME

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Salernitana, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak adına kulübü Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulüp, şu an için kiralamanın şartları konusunda anlaşma zemini arıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

Kariyerine Avrupa'da bir takımda devam etmek istediği bilinen golcü oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 1 yıl daha opsiyonu olsa da Chelsea şu anda Batshuayi'ye istediği şansı verecek durumda görünmüyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Chelsea kulübü, Fenerbahçe ve Başakşehir ile de transferde anılan futbolcu için sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı. 2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık oynamıştı.

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