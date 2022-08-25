Fenerbahçe'nin transfer hedefi Michy Batshuayi'de flaş gelişme! O kulüp talip oldu

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de olan golcü futbolcu Michy Batshuayi için İtalya'dan ciddi bir talip var. Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan Batshuayi ile Salernitana görüşme yapıyor.
CHELSEA İLE BATSHUAYI İÇİN GÖRÜŞME
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Salernitana, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak adına kulübü Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulüp, şu an için kiralamanın şartları konusunda anlaşma zemini arıyor.
Kariyerine Avrupa'da bir takımda devam etmek istediği bilinen golcü oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 1 yıl daha opsiyonu olsa da Chelsea şu anda Batshuayi'ye istediği şansı verecek durumda görünmüyor.