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Fenerbahçe'de Emre Mor fırtınası!

Fenerbahçe'ye transferiyle dikkat çeken isim olan Emre Mor sergilediği futbolla göz dolduruyor. Milli futbolcu özellikle top tekniğini yanı sıra gücüyle de ikili mücadelelerde öne çıkan futbolcu oldu. İşte Emre Mor'un dikkat çeken o özelliği...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:18
Fenerbahçe'de Emre Mor fırtınası!
Süper Lig'de 3 haftada 7 puan alan ve rakip ağlara 13 gol bırakan Fenerbahçe'de en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Emre Mor oldu. Geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Karagümrük'te müthiş bir çıkış yakalayan genç yıldızın bu sezon başında Sarı-Lacivertli takıma transferi bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

ELEŞTİRİLERİ TACA ÇIKARDI

Takvim'in haberine göre ancak Emre kısa sürede gösterdiği performansla yapılan tüm eleştirileri boşa çıkardı. Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan ve rakip ağlara 2 gol bırakan 24 yaşındaki futbolcunun takıma verdiği önemli katkı istatistiklere de yansımış durumda. Süper Lig'in şu ana kadar en çok ikili mücadele (32) kazanan ismi olan Emre Mor ayrıca en sık ikili mücadeleye giren (4.3 dk) ve en sık ikili mücadele kazanan (6.9 dk) futbolcu durumunda. 1.69 boyundaki yıldız futbolcu maç başına yaptığı 5.3 başarılı dripling ile de bu alanda Süper Lig'in en iyi oyuncusu olmayı başardı.

2017'DEN BU YANA HASRET!

Kısa sürede teknik direktör Jorge Jesus'un takımda en güvendiği isimlerden biri konumundaki Emre Mor'un bu müthiş performansı Milli Takımımız için de çok büyük bir önem taşıyor. 15 kez Ay-Yıldızlı formayı terleten genç futbolcu, 9 EKim 2017 tarihinden bu yana Milli Takımımız'la herhangi bir maça çıkamadı.

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