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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Fenerbahçe transfer haberi... Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanabilir. Fenerbahçe'nin 2 sezondur oynadığı futbolla taraftarların en çok güvendiği isim haline gelen Miha Zajc'a sürpriz talip çıktı. Belçika ekibini oyuncu içim teklifini yaptı. İşte transferin detayları..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Miha Zajc'a Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Takvim'in haberine göre, Club Brugge'ün Sloven yıldızın transferi için düğmeye bastığı ve Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Belçika kulübünün orta alandaki yıldızı Hans Vanaken'i West Ham'a satmak üzere olduğu ve bu nedenle Miha Zajc'ın transferinin gündeme geldiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Club Brugge'ün Sloven yıldız için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyor.

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