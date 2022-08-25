FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miha Zajc'a Club Brugge kancası

Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanabilir.
Miha Zajc'a Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor.
Takvim'in haberine göre, Club Brugge'ün Sloven yıldızın transferi için düğmeye bastığı ve Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanabilir.
Miha Zajc'a Avrupa kulüplerinin ilgisi büyüyor.
Takvim'in haberine göre, Club Brugge'ün Sloven yıldızın transferi için düğmeye bastığı ve Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyor.
Belçika kulübünün orta alandaki yıldızı Hans Vanaken'i West Ham'a satmak üzere olduğu ve bu nedenle Miha Zajc'ın transferinin gündeme geldiği öğrenildi.
Club Brugge'ün Sloven yıldız için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyor.