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Fenerbahçe - Austria Wien maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe sahasında Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Attığı klas golle galibiyete katkı sağlayan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Birlikte kalmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mert Hakan, "Böyle coşkulu kalırsak bu camiayı kimse yıkamaz. Geçen sezonun son 15 haftasından başlayan süreç, bugün de devam ediyor. Bu coşkuyla kaldığımızda bize bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 22:41
Fenerbahçe - Austria Wien maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak...

Fenerbahçe'nin Austria Wien'i 4-1 yendiği maçta 1 gol atan Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mert Hakan, "Gruplara kaldık. Her şey yolunda. Birbirinden güzel goller attık. Bunu hedefliyorduk." dedi.

Kendi performansını da değerlendiren tecrübeli isim, "Sakatlığım uzun sürdü, inşallah bunları bir daha yaşamam. En çok bizler üzülüyoruz. Kime ne kadar süre gelirse, herkes Fenerbahçe odaklı yaşayıp amacımız Fenerbahçe'nin basamağın en üstünde yer alması bu sezon. İsimler değil, sadece Fenerbahçe arması ön planda olacak. Bunun bilincinde bir takım var. Hocamız hakkaniyeti gözetmeye çalışıyor. Bu da herkesi işin içinde tutuyor. Birlikte kalmaya devam edelim, tökezlediğimizde böyle coşkulu kalırsak bu camiayı kimse yıkamaz. Geçen sezonun son 15 haftasından başlayan süreç, bugün de devam ediyor. Bu coşkuyla kaldığımızda bize bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan, "Benim için çok değerli biri gol atacağımı söylemişti. Yeri bende çok ayrı. O ne zaman hissetse çıkar. Kim olduğu bende kalsın. Ona armağan etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

"Sezon çok iyi başladı. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isterdik, UEFA'da gruplara kaldık." diyen Mert Hakan, "Ligde de en iyisini istiyoruz. Birlikte kalmak çok önemli, bütün camianın birlikte kalarak her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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