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FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı hangi kanalda? Avrupa Ligi play-off

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Avusturya'da oynanan ilk maçı Joshua King ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazanmıştı. Temsilcimiz, Ülker Stadyumu'nda da rahat bir skor alarak gruplara kalmayı hedefliyor. Futbolseverler maç öncesinde bilgileri araştırıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11'leri, Fenerbahçe maçı hakemi kim? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:42
FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı hangi kanalda? Avrupa Ligi play-off

📺 Fenerbahçe - Austria Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

📌 FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Peres, Novak, İsmail, Mert Hakan, Crespo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Handl, Mühl, Koumelio, De Graça, Braundöder, Fischer, Holland, Grüber, Fitz

👉 KING'İN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor.

Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

💥 ARDA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek. Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

📊 FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ PERFORMANS

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 73 36 21 16 101 70
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 245 89 53 103 308 357

📊 KUPA 2'DE 128. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.

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