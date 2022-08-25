Haberler Fenerbahçe Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

Adana Demirspor'un Rus golcüsü Artem Dzyuba'nin menajeri Leonid Goldman, oyuncusunun neden Fenerbahçe'ye transfer olmadığını itiraf etti. Dzyuba'nın menajeri yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerin yaz boyunca oyuncusunu beklettiğini ifade etti. İşte o flaş sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:40
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

"Kışın, Zenit ile anlaşamamasının ardından, Fenerbahçe ilgilendi. Fenerbahçe, kışın da Dzyuba için teklif verdi. Sonra Dzyuba, Zenit ile anlaşamamasına rağmen, takımının şampiyonluk kazanması için, yarım sezon daha kalmaya karar verdi. Türk kulübüne, yaz aylarında görüşeceğine dair söz verdi.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

İki taraf da anlaşmıştı. Sezon sonuna doğru Dzyuba, Zenit'ten ayrılmak istediğini kesin bir dille ifade ettiğinde Fenerbahçe, ilgisini açıkça belli etti. Sonra, her zamanki gibi Türk kulüplerinin bir özelliği ortaya çıkmaya başladı.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

"FENERBAHÇE AĞIRDAN ALDI"
Türk kulüpleri, bir müzakere söz konusu olduğunda, transfer döneminin sonuna kadar bekler. Yaz transfer döneminde ağırdan aldılar, aceleleri yoktu. Türkler, transferin çoğunu Ağustos ortasına veya yaz sonuna bırakırlar.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

Bize sürekli bekleyin diyorlardı. İlk etapta, yeni antrenöre karar vermek için beklediler. Jorge Jesus'u takımın başına getirdiler ve sonra yine beklemeye geçtiler. Sonra fark ettik ki forvet için diğer seçeneklere bakıyorlarmış.

Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

Ayrıca Jesus, Portekizce konuşan oyunculara öncelik veriyormuş. Alternatifleri araştırmaya başladık, bunlardan biri de Adana Demirspor'du. Sonrasında, onlarla anlaştık."

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