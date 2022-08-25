Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

"Kışın, Zenit ile anlaşamamasının ardından, Fenerbahçe ilgilendi. Fenerbahçe, kışın da Dzyuba için teklif verdi. Sonra Dzyuba, Zenit ile anlaşamamasına rağmen, takımının şampiyonluk kazanması için, yarım sezon daha kalmaya karar verdi. Türk kulübüne, yaz aylarında görüşeceğine dair söz verdi.
İki taraf da anlaşmıştı. Sezon sonuna doğru Dzyuba, Zenit'ten ayrılmak istediğini kesin bir dille ifade ettiğinde Fenerbahçe, ilgisini açıkça belli etti. Sonra, her zamanki gibi Türk kulüplerinin bir özelliği ortaya çıkmaya başladı.
"FENERBAHÇE AĞIRDAN ALDI"
Türk kulüpleri, bir müzakere söz konusu olduğunda, transfer döneminin sonuna kadar bekler. Yaz transfer döneminde ağırdan aldılar, aceleleri yoktu. Türkler, transferin çoğunu Ağustos ortasına veya yaz sonuna bırakırlar.