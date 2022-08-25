Adana Demirsporlu Artem Dzyuba'nın menajeri itirafı etti! "Fenerbahçe transferi olmadı çünkü..."

"Kışın, Zenit ile anlaşamamasının ardından, Fenerbahçe ilgilendi. Fenerbahçe, kışın da Dzyuba için teklif verdi. Sonra Dzyuba, Zenit ile anlaşamamasına rağmen, takımının şampiyonluk kazanması için, yarım sezon daha kalmaya karar verdi. Türk kulübüne, yaz aylarında görüşeceğine dair söz verdi.