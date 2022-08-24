Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sezon başından bu yana gösterdiği performansla alkışları toplamayı başardı. Fenerbahçeli yıldız, Adana Demirspor maçında adeta yıldızını yeniden parlattı. Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus, Enner Valencia'ya dair yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:49
Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Transfer döneminin kapanacağı 8 Eylül'e kadar forvet konusunda özellikle 'fırsat' hamlesi peşinde olan Fenerbahçe, bir yandan da mevcut kadroda esas golcüsünü buldu.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Ligde ilk 3 haftada 6 gol atarak bir anda dikkatleri toplayan Enner Valencia adeta 'ben buradayım' dedi.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Hatta geçen sezonun son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı da eklendiğinde yıldız isim son 4 lig maçında 2'şer gollerle 8 gol yakaladı.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

3-3'lük Ümraniyespor maçı, 6-0'lık Kasımpaşa deplasmanı ve son olarak 4-2'lik Adana Demirspor galibiyetinde 2'şer golle ilerleyen Ekvadorlu yıldız şimdiden gol krallığı listesinde ilk sıraya çıktı, iddialı konuma geldi.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Milliyet'in haberine göre, Valencia'nın oyuncu özellikleri de Fenerbahçe'nin aradığı forvet tipine ve teknik direktör Jorge Jesus'un kafasındaki oyun şablonuna uyuyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Savunma arkalarına koşu yapabilen, topla hızlı ilerleyebilen, dribling özelliği olan, kanat forvet olarak görev alabilen, hava toplarına hakim, frikiklerde etkili ve son dönemde penaltılarda da iyi bir grafik çizen 33 yaşındaki futbolcu beğeni topluyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Bunun yanında Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Valencia, artık kulübü, ülkeyi ve taraftarları da artık yakından tanıyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Ancak esas önemli kısım teknik direktör Jorge Jesus'un deneyimli yıldızla iyi bir diyalog yakalaması.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Aynı dili konuşabilen ikili, saha içinde de hem taktik hem teknik konularda aynı frekansı tutturmuş durumda.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Jesus'un en güvendiği oyuncuların başında Valencia geliyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Hatta yeni bir forvet transferi olsa bile Ekvadorlu futbolcunun ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'da dünyaya gelen Enner Valencia, 1.77 boyunda.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Santrfor bölgesinde forma giyen yıldız golcü, tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Kariyerine Caribe U20'de başlayan Valenc,a daha sonra Pachuca, West Hem, Everton ve Tigres'te oynadı.

Jorge Jesus'tan Enner Valencia kararı! Yeni transfer gelse bile...

Valencia, bu sezon çıktığı 6 maçta 6 gol 1 asist üretti.

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