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Fenerbahçe'de Enner Valencia durdurulamıyor!

Son dakika spor haberi: Geçen sezondan bu yana Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta çifter çifter gol atan Enner Valencia, Fenerbahçe'nin kaydettiği 13 golün 6’sına imza koydu. 1 de asist yapan 32 yaşındaki kramponu tutabilene aşk olsun!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Enner Valencia durdurulamıyor!

Süper Lig'de Fenerbahçe fırtınası eserken sarı-lacivertli takımda da bir isim adeta parlıyor. O da sezonun flaş ismi Enner Valencia...

32 yaşındaki krampon, son olarak Adana Demirspor mücadelesinde attığı 2 golle zafere büyük katkıda bulunurken, bu sezon 3 maçta da gol atma sevinci yaşadı.

Ekvadorlu forvetin dikkat çeken istatistiği ise bu 3 maçta da ikişer gol atması oldu.

Valencia, geçen sezon Süper Lig'in son maçında da (Yeni Malatya) 2 gol kaydetmişti. Usta krampon böylece ligde son 4 karşılaşmada tam 8 gol buldu.

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİM"

Fenerbahçe 3 karşılaşma sonunda toplam 13 gol atarak bu alanda da zirveye yerleşirken Valencia, bunların 6'sına imza attı.

Tecrübeli futbolcunun bu sezon 1 de asisti bulunuyor. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un mücadele sonrası Ekvadorlu futbolcuyla bire bir görüşerek tebrik ettiği ve "Golü kokluyorsun, kaliteni gösteriyorsun. Sana çok inanıyorum" dediği bildirildi.

Sarı-lacivertli futbolcunun da "Gol attıkça daha da motive oluyorum. Güveniniz beni daha istekli yapıyor" cevabını verdiği kaydedildi.

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