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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışamları devam ediyor. İtalyan basını Fenerbahçe, Beşiktaş'ın genç yıldızı için devrede olduğunu duyurdu. Sezon öncesi Beşiktaş ile sorun yaşayan genç futbolcu İstanbul'un diğer yakasına transfer olmaya çok yakın işte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:07 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:09
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç savunmacı, siyah beyazlıların yaz kampında kadro dışı kalmıştı. Serdar Saatçı daha sonra özür dilemesinin ardından affedilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir transfer haberi geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Fenerbahçe yolunda

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derledeği habere göre, Sampdoria, transferin son günlerinde Serdar Saatçı için temaslarını sıklaştırdı. Bunun yanı sıra genç futbolcuyu Fenerbahçe, Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlarından da takip ettiği kaydedildi.

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