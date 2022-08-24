FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Fenerbahçe yolunda

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derledeği habere göre, Sampdoria, transferin son günlerinde Serdar Saatçı için temaslarını sıklaştırdı. Bunun yanı sıra genç futbolcuyu Fenerbahçe, Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlarından da takip ettiği kaydedildi.