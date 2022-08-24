FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç savunmacı, siyah beyazlıların yaz kampında kadro dışı kalmıştı. Serdar Saatçı daha sonra özür dilemesinin ardından affedilmişti.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Serdar Saatçı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç savunmacı, siyah beyazlıların yaz kampında kadro dışı kalmıştı. Serdar Saatçı daha sonra özür dilemesinin ardından affedilmişti.
Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir transfer haberi geldi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derledeği habere göre, Sampdoria, transferin son günlerinde Serdar Saatçı için temaslarını sıklaştırdı. Bunun yanı sıra genç futbolcuyu Fenerbahçe, Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlarından da takip ettiği kaydedildi.
Serdar Saatçı'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
1.90 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.