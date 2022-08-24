FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve transferde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Roberto Gagliardini ile sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve transferde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Roberto Gagliardini ile sıcak gelişmeler yaşanıyor.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili karar çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter'in 3-0 kazandığı Spezia maçında oyuna 75. dakikada giren futbolcunun takımda kalma olasılığı yüksek görünüyor.
Transferde Fenerbahçe ile de anılan futbolcuya İspanyol ekibi Valencia'nın da talip olduğu fakat Roberto Gagliardini'nin La Liga'ya transferinin olası görünmediği ifade edildi.
Çizme basınındaki haberlerde futbolcunun sözleşmesinin son sezonunda 5 milyon euro brüt kazanacağı ve Inter'in daha az maliyetli bir oyuncu bulmakta zorlanacağı ve Roberto Gagliardini'nin kalma ihtimalinin arttığı belirtildi.
Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli ile yakın arkadaşlığı bulunan Roberto Gagliardini, merkez orta saha ve önliberoda oynuyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcuya 2017 yılında 20 milyon euro değer biçiliyordu.
ROBERTO GAGLIARDINI KİMDİR?
7 Nisan 1994 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Atalanta altyapısında başladı.
Sırasıyla Cesena, Spezia, Vicenza ve Inter gibi takımlarda forma giydi.
2017'de 20 milyon euro karşılığında Atalanta'dan Inter'e transfer oldu.
İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki orta saha 7 maçta görev aldı.
1.88 cm boyundaki İtalyan futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Gagliardini'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...