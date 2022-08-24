Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Roberto Gagliardini ismi de gündeme gelmişti. Yıldız futbolcunun, Inter'deki geleceği netleşti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen ve transferde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Roberto Gagliardini ile sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili karar çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter'in 3-0 kazandığı Spezia maçında oyuna 75. dakikada giren futbolcunun takımda kalma olasılığı yüksek görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Transferde Fenerbahçe ile de anılan futbolcuya İspanyol ekibi Valencia'nın da talip olduğu fakat Roberto Gagliardini'nin La Liga'ya transferinin olası görünmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Çizme basınındaki haberlerde futbolcunun sözleşmesinin son sezonunda 5 milyon euro brüt kazanacağı ve Inter'in daha az maliyetli bir oyuncu bulmakta zorlanacağı ve Roberto Gagliardini'nin kalma ihtimalinin arttığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli ile yakın arkadaşlığı bulunan Roberto Gagliardini, merkez orta saha ve önliberoda oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen futbolcuya 2017 yılında 20 milyon euro değer biçiliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

ROBERTO GAGLIARDINI KİMDİR?

7 Nisan 1994 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Profesyonel futbol kariyerine Atalanta altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

Sırasıyla Cesena, Spezia, Vicenza ve Inter gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

2017'de 20 milyon euro karşılığında Atalanta'dan Inter'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Gagliardini'de flaş gelişme!

İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki orta saha 7 maçta görev aldı.

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