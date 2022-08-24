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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe son olarak sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia yükselen form grafiği ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ekvadorlu yıldızın performansının artmasındaki sebep belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2'şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın 4 ana faktör dikkat çekiyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Hürriyet'te yer alan habere göre 32 yaşındaki forvetin kariyerinde ikinci baharını yaşamasındaki en önemli etken, teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendisiyle yaptığı özel görüşme...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Geçen sezon İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Valencia, Jesus'un, "Sana güveniyorum" sözüyle bambaşka bir havaya girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Jesus'un Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sahip çıkıp Slovacko maçında kaptanlık vermesi Valencia'nın özgüvenini daha da artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılacak olması Valencia'nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal'e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Enner Valencia'nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul'da yakaladıkları mutluluk.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia'nın motivasyonunu artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 12 golü aşmamış olmasına karşın bu sezon şimdiden 6 gole ulaşan Ekvadorlu yıldızın hedefi 20 gol barajını geçmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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