FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın performansının sırrı ortaya çıktı!

Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2'şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın 4 ana faktör dikkat çekiyor...
Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2'şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın 4 ana faktör dikkat çekiyor...
Hürriyet'te yer alan habere göre 32 yaşındaki forvetin kariyerinde ikinci baharını yaşamasındaki en önemli etken, teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendisiyle yaptığı özel görüşme...
Geçen sezon İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Valencia, Jesus'un, "Sana güveniyorum" sözüyle bambaşka bir havaya girdi.
Jesus'un Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sahip çıkıp Slovacko maçında kaptanlık vermesi Valencia'nın özgüvenini daha da artırdı.
Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılacak olması Valencia'nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur.
Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal'e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.
Enner Valencia'nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul'da yakaladıkları mutluluk.
Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor.
Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia'nın motivasyonunu artırdı.
Profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 12 golü aşmamış olmasına karşın bu sezon şimdiden 6 gole ulaşan Ekvadorlu yıldızın hedefi 20 gol barajını geçmek.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.