FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Kanarya'nın uzun süredir gündemini meşgul eden Maxi Gomez transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya'nın uzun süredir gündemini meşgul eden Maxi Gomez transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Alexander Sörloth'u rafa kaldıran sarı-lacivertliler, tüm ağırlığı Maxi Gomez'e verdi.
Uzun süredir transferi bitirmek için uğraş veren sarı-lacivertlilere müjde geldi.
Yıldız golcüyü isteyen takımlar arasına Newcastle United'ın da girdiği iddia edildi.
Haberde İngiliz ekibinin İspanyollara teklifini ilettiği belirtildi.
NEWCASTLE GERİ ÇEKİLDİ!
Ancak kulübü Valencia'nın 10 milyon euro isteyince Newcastle'ın geri çekildiği kaydedildi.
Takvim'in derlediği habere göre; F.Bahçe'nin Gomez transferi için hala en ciddi kulüp olduğunun altı çizildi.
Söz konusu haberde; "Vakit daralıyor ve Maxi Gomez'in adresi büyük ihtimalle Türkiye olacak" denildi.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un, transferde büyük etken olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Uruguaylı oyuncu için son olarak 8 milyon euro önermişti.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Defensor takımında başlayan Maxi Gomez, 2017'de Celta Vigo'ya transfer oldu.
Burada 2 sene forma giymesinin ardından 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'nın yolunu tuttu.
Kulüp kariyerinde 235 maçta görev alan Maxi Gomez, 82 gol ve 34 gollük katkı verdi.
Maxi Gomez'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.