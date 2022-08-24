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FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni golcüsü için gün sayıyor. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Newcastle, Maxi Gomez için devreye girmişti ancak geri çekildi. İngiliz ve Alman medyası en avantajlı kulübün Fenerbahçe olduğunu kaydetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Kanarya'nın uzun süredir gündemini meşgul eden Maxi Gomez transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Alexander Sörloth'u rafa kaldıran sarı-lacivertliler, tüm ağırlığı Maxi Gomez'e verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

İngiliz ve Alman medyası, 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin son durumuyla ilgili yaşananları haberleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Uzun süredir transferi bitirmek için uğraş veren sarı-lacivertlilere müjde geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Yıldız golcüyü isteyen takımlar arasına Newcastle United'ın da girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Haberde İngiliz ekibinin İspanyollara teklifini ilettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

NEWCASTLE GERİ ÇEKİLDİ!
Ancak kulübü Valencia'nın 10 milyon euro isteyince Newcastle'ın geri çekildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Takvim'in derlediği habere göre; F.Bahçe'nin Gomez transferi için hala en ciddi kulüp olduğunun altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Söz konusu haberde; "Vakit daralıyor ve Maxi Gomez'in adresi büyük ihtimalle Türkiye olacak" denildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un, transferde büyük etken olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Fenerbahçe Uruguaylı oyuncu için son olarak 8 milyon euro önermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Defensor takımında başlayan Maxi Gomez, 2017'de Celta Vigo'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Burada 2 sene forma giymesinin ardından 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'nın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Kulüp kariyerinde 235 maçta görev alan Maxi Gomez, 82 gol ve 34 gollük katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer müjdesi! 'Maxi Gomez'in yeni adresi Türkiye'

Maxi Gomez'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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