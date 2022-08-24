Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN CANLI 📺 | Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN CANLI 📺 | Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oyananacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe - Austria Wien maçı öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN CANLI 📺 | Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Austria Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...
Dele Alli Beşiktaş'ta! Sözleşme detayları belli oldu!
G.Saray'ın istediği Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu!
İki Serie A ekibi Boey'in peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de dikkat çeken detay! Jesus'un İsmail planı...
Jorge Jesus'tan forvet açıklaması!
ALS HASTALIĞI NEDİR? - ALS hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | ALS hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?
DOLAR NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? - Gencizbiz KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa kupaları kura çekimi İstanbul'da yapılacak! Avrupa kupaları kura çekimi İstanbul'da yapılacak! 15:25
Dele Alli Beşiktaş'ta İşte sözleşme detayları Dele Alli Beşiktaş'ta İşte sözleşme detayları 15:06
Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! 14:58
"Her türlü riski göze alacağız" "Her türlü riski göze alacağız" 14:53
Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? 14:28
G.Saray'ın istediği Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu! G.Saray'ın istediği Belotti'nin sözleşme detayları belli oldu! 14:28
Daha Eski
İki Serie A ekibi Boey'in peşinde! İki Serie A ekibi Boey'in peşinde! 14:13
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 14:11
Yusuf Yazıcı Fırtına'ya kazandırmaya devam ediyor! O madde... Yusuf Yazıcı Fırtına'ya kazandırmaya devam ediyor! O madde... 14:06
Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta? Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta? 13:50
Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta? Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta? 13:45
Jorge Jesus'tan forvet açıklaması! Jorge Jesus'tan forvet açıklaması! 13:41