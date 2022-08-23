Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Pelkas, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Pelkas, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.
Yunan orta saha, uzun süreli yaşadığı sakatlığın ardından eski formunu koruyamadı.
İsmail Kartal yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas, Jesus'un kadrosunda da yer bulamadı.
Portekizli teknik adam hiçbir resmi maçta Pelkas'a süre vermedi.
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Hull City'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Pelkas için, İngiliz medyasında her gün haber çıkmaya devam ediyor.
Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi beklenirken, detaylar da açıklandı.
Habere göre Dimitris Pelkas, Ada kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olacak.
Satın alma opsiyonunda ise rakam henüz netlik kazanmadı.
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitris Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi.
Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu." dedi.
Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum.
Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak.
Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak." açıklamalarında bulunmuştu.