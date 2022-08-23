Haberler Fenerbahçe Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Pelkas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Hull City ile anlaşan yıldız futbolcunun sözleşme şartları da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:58
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Pelkas, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Yunan orta saha, uzun süreli yaşadığı sakatlığın ardından eski formunu koruyamadı.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

İsmail Kartal yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas, Jesus'un kadrosunda da yer bulamadı.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Portekizli teknik adam hiçbir resmi maçta Pelkas'a süre vermedi.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

BONSERVİS BEDELİ...

Hull City'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Pelkas için, İngiliz medyasında her gün haber çıkmaya devam ediyor.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi beklenirken, detaylar da açıklandı.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu." dedi.

Sözleşme şartları belli oldu! Gelecek sezon...

Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum.

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