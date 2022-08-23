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Muhteşem Valencia

Biri penaltıdan 2 golle maça damga vuran Enner Valencia zaferin mimarı oldu. Ligdeki 3 maçı da boş geçmeyen Ekvadorlu gol sayısını 6’ya çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Muhteşem Valencia

Fenerbahçe, Adana Demirspor engelini 3 golle geçerken başroldeki isim yine Enner Valencia oldu. Ekvadorlu forvet, attığı 2 golle galibiyetin mirarıydı. Tecrübeli krampon ilk olarak 20. dakikada sahne aldı. Kazandırdığı penaltıda topun başına gelen Valencia, topu ağlara yollayıp takımını öne geçirdi. Dakikalar 41'i gösterirken bir kez daha ağları sarsan sarı lacivertli futbolcu takımını devre arasına rahat bir skorla taşıdı. Enner Valencia dün attığı 2 golle formunu yükseltirken ayrıca müthiş bir istatistik yakalama başarası gösterdi.

BASMADIK YER BIRAKMADI
Bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Valencia, geçen sezonun son sınavı olan Yeni Malatya maçı da dahil olmak üzere Süper Lig'deki son 4 maçta 2'şer gol kaydetti. 2007/08'den bu yana üst üste dört Süper Lig maçında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Bu sıra dışı performansıyla Fenerbahçeli taraftarları mest eden Valencia, goleri dışında performansıyla da tam not almayı başardı. 32 yaşındaki krampon, hücu kadar savunmada da işler yaptı. Zaman zaman geriye gelerek arkadaşlarına yardım etti. Sahada adeta basmadıkyer bırakmadı.


PENALTI KARARI VAR'DAN GELDİ
F.Bahçe'nin attığı ilk gol penaltıdan gelirken, karar VAR yardımıyla çıktı. Valencia ceza alanı içinde yerde kaldı. Oyun devam etti ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Bitigen, ekran başına gidip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Adana Demir'in kazandığı penaltıda ise direkt beyaz noktayı gösterdi.

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