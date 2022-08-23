Fenerbahçe'den Arda Güler'in annesi için geçmiş olsun açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in annesi Serap Güler'in ameliyat olması üzerine yaptığı paylaşımla geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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