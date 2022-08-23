Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi play-off

Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi play-off

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Austria Wien karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk maçta rakibini 2-0 yenerek büyük avantaj elde etmişti. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 16:00
Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi play-off

Fenerbahçe - Austria Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...
Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti: "Çok ayıp, çok yazık"
Kara Kartal'dan gençlik aşısı!
Fenerbahçe'ye transferde müjde geldi! 'Şartlı' onay...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe ilk kez Eskişehir'de!
Berisha için Bundesliga derken...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Gram altın fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
İŞTE YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’ta Salih Uçan ve N’Koudou göz dolduruyor Beşiktaş’ta Salih Uçan ve N’Koudou göz dolduruyor 15:48
Gençlerbirliği kuvvet çalıştı Gençlerbirliği kuvvet çalıştı 15:47
United taraftarlarının Glazer tepkisi! United taraftarlarının Glazer tepkisi! 15:44
Kopenhag Trabzon'da Kopenhag Trabzon'da 15:42
Fenerbahçe ilk kez Eskişehir'de! Fenerbahçe ilk kez Eskişehir'de! 15:41
Berisha için Bundesliga derken... Berisha için Bundesliga derken... 15:41
Daha Eski
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev 15:38
Sivasspor - Malmö maçı saat kaçta? Sivasspor - Malmö maçı saat kaçta? 15:33
Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? 14:39
Ergin Atamanda'dan 2 dev maç öncesi açıklama! Ergin Atamanda'dan 2 dev maç öncesi açıklama! 14:30
Resmen açıklandı! Konyaspor - F.Bahçe maçı... Resmen açıklandı! Konyaspor - F.Bahçe maçı... 14:22
Aaron Boupendza'dan transfer isyanı! Fenerbahçe... Aaron Boupendza'dan transfer isyanı! Fenerbahçe... 14:07