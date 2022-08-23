Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi play-off

Fenerbahçe - Austria Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'nın Austria Wien'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.