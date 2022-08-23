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En iyi maçımız

Jesus, “2 ayda oynadığımız en iyi maçtı Hakemin kararları da doğruydu” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
En iyi maçımız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin etkili takımlarından Adana Demirspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İki takımın da güzel performans ortaya koyduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "İki iyi takım karşılaş- tı. Rakibimiz taktiksel anlam- da çok iyi bir takım. Fenerbah- çe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. 2 ayda oynadığı- mız en iyi maçtı. Bugün çok güçlü bir oyun sergiledik" dedi. Jesus, hakemin 2 penaltı ve kırmızı kart kararının doğru olduğunu söyledi.


MONTELLA'YA TESELLİ!
Jesus maç sonunda hakemlerin yanına giderek tebrik etti. Portekizli, itirazlarda bulunan Montella'yı sarılarak teselli etti. Jesus ayrıca skor 3-2 iken Onyekuru'yu arkaya kaçıran savunmayı çok sert şekilde azarladı.

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