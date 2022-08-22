Villa’nın gözü onda

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti. Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi. İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.
İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti. Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi. İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.