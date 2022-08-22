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Villa’nın gözü onda

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti. Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi. İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Villa’nın gözü onda
İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti. Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi. İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.
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