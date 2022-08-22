Tisserand El İttifak’ta

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına transfer olduğunu açıkladı. Kongolu stopere emekleri için teşekkür edildi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Tisserand, Kanarya'da 54 maçta 1 gol+3 asist katkısı yaptı. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonservis ücreti alacağı belirtildi.
Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına transfer olduğunu açıkladı. Kongolu stopere emekleri için teşekkür edildi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Tisserand, Kanarya'da 54 maçta 1 gol+3 asist katkısı yaptı. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonservis ücreti alacağı belirtildi.