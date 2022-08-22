Pelkas Hull City yolcusu

Hull City de Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile Fenerbahçe arasında son detayların görüşüldüğü bildirildi. Jesus'un kadroda düşünmediği Pelkas, çubuklu ile 67 maçta 13 gol+8 asist üretti. Hull, Fenerbahçe'den Allahyar ile Ozan Tufan'ı da renklerine bağlamıştı.
Hull City de Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile Fenerbahçe arasında son detayların görüşüldüğü bildirildi. Jesus'un kadroda düşünmediği Pelkas, çubuklu ile 67 maçta 13 gol+8 asist üretti. Hull, Fenerbahçe'den Allahyar ile Ozan Tufan'ı da renklerine bağlamıştı.