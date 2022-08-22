Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Montella arasında hararetli konuşma...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u ağırladı.

6 gol, 2 penaltı ve 1 de kırmızı kartın olduğu maçtan ev sahibi ekip 4-2 galip ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın hakemlerinin yanına birlikte yürüdü.





Montella'nın tepkili bir şekilde Jesus'a bir şeyler anlattığı ekranlara yansırken, İtalyan teknik adam maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e de tepki gösterdi.





Jorge Jesus'un ise Montella'yı teselli etmeye çalıştığı gözlendi.





Görüntüler beIN SPRTS'tan alınmıştır...