"Hep F.Bahçeliydim"

Emre Belözoğlu, NTV'de katıldığı 'Kırılma Anı' programında samimi açıklamalar yaptı. Başakşehir'in teknik patronu, "Babam da biz de Fenerbahçe'liydik. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. Florya daha yakın bir yerdi. Bugünlere gelmem, F.Bahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, G.Saray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir" dedi. Oynadığı takımların hepsinden kendi isteği ile ayrıldığını belirten Belözoğlu, "Sadece Fenerbahçe beni gönderdi" diye konuştu. F.Bahçe'ye transfer olduğunda sokakta ilk defa sevilmediğini hissettiğini söyleyen Emre, "Ben sokaktaydım. F.Bahçe de hep sokaktaydı. F.Bahçe halkın takımıdır. Bu yönümü F.Bahçe'ye benzetiyorum" ifadelerini kullandı. Terim'in üzerinde çok emeği olduğunu da kaydeden Belözoğlu, en iyi kadro olarak G.Saray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı takımı gösterdi.