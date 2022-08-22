Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Sezon sonu için şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sezon sonu için şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor.
Jorge Jesus takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.
Sarı lacivertlilerde son olarak Tisserand Suudi Arabistan ekibine transfer oldu.
Kadrodaki şişkinliği azaltmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni bir yaprak dökümü yaşanabilir.
Hücum hattına King, Pedro, Emre Mor, Bruma gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı.
Kanarya hücuma net bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de forvet transferi için temaslar devam ediyor.
Maxi Gomez için Valencia'dan haber bekleyen, Alexander Sörloth konusunda ise Leipzig'in kararına göre hareket edecek olan sarı-lacivertliler, alternatif olarak iki ismi daha gündemine aldı.
Bu oyunculardan ilki Moussa Marega...
Geçen sezon da gündeme gelen ancak Suudi ekibi Al Hilal'i tercih eden eski Porto'lu golcü, Jorge Jesus'un Portekiz'den tanıdığı bir isim.
Yönetimin, 31 yaşındaki Malili oyuncu için fiyat sorduğu bildirildi
West Ham United ile Crystal Palace'ın da ilgilendiği belirtilen Marega'nın piyasa değeri 7.5 milyon euro...
Menajerler tarafından kulübe önerilen Marko Arnautovic ise yedekte tutuluyor.
Bologna'da forma giyen 33 yaşındaki Avusturyalı forvetin maliyeti yaşının ilerlemesi nedeniyle diğer adaylara oranla daha düşük...
Forvet transferinde bu hafta ileri temaslara geçilmesi ve hafta sonuna kadar bir golcünün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.