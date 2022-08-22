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Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Fenerbahçe'de forvet transferi için temaslar devam ediyor... Maxi Gomez için Valencia'dan haber bekleyen, Alexander Sörloth konusunda ise Leipzig'in kararına göre hareket edecek olan sarı-lacivertliler, alternatif olarak iki ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Sezon sonu için şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Jorge Jesus takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Sarı lacivertlilerde son olarak Tisserand Suudi Arabistan ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Kadrodaki şişkinliği azaltmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni bir yaprak dökümü yaşanabilir.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Hücum hattına King, Pedro, Emre Mor, Bruma gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Kanarya hücuma net bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Fenerbahçe'de forvet transferi için temaslar devam ediyor.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Maxi Gomez için Valencia'dan haber bekleyen, Alexander Sörloth konusunda ise Leipzig'in kararına göre hareket edecek olan sarı-lacivertliler, alternatif olarak iki ismi daha gündemine aldı.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Bu oyunculardan ilki Moussa Marega...

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Geçen sezon da gündeme gelen ancak Suudi ekibi Al Hilal'i tercih eden eski Porto'lu golcü, Jorge Jesus'un Portekiz'den tanıdığı bir isim.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Yönetimin, 31 yaşındaki Malili oyuncu için fiyat sorduğu bildirildi

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

West Ham United ile Crystal Palace'ın da ilgilendiği belirtilen Marega'nın piyasa değeri 7.5 milyon euro...

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Menajerler tarafından kulübe önerilen Marko Arnautovic ise yedekte tutuluyor.

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Bologna'da forma giyen 33 yaşındaki Avusturyalı forvetin maliyeti yaşının ilerlemesi nedeniyle diğer adaylara oranla daha düşük...

Fenerbahçe'de 4 koldan golcü taarruzu!

Forvet transferinde bu hafta ileri temaslara geçilmesi ve hafta sonuna kadar bir golcünün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

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