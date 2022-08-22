FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlerde...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlerde...
Sarı-lacivertlilerde transferin gözde oyuncularından biri de Macar stoper Attila Szalai.
Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediği genç stoper için ısrarlı girişimler sürüyor.
Szalai'nin son talibi Aston Villa oldu. İşte detaylar...
İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti.
Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi.
İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.
Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
24 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...