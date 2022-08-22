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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Atilla Szalai için Aston Villa devrede... İngiliz ekibinin bu hafta içinde bir hamle yapacağı aktarıldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:01
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlerde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Sarı-lacivertlilerde transferin gözde oyuncularından biri de Macar stoper Attila Szalai.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediği genç stoper için ısrarlı girişimler sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Szalai'nin son talibi Aston Villa oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer penceresi kapanmadan bir stoper almak istediğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Yönetimin listesinde yer alan iki savunmacının; Marsilyalı Duje Caleta-Car ve Fenerbahçe'den Attila Szalai olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

İki oyuncu için de bu hafta bir hamle yapılabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aston Villa'nın stoper adayları arasında Attila Szalai de var!

Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.

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