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Fenerbahçe liderlik için sahada! İşte Jesus'un 11'i

Jesus’un öğrencileri, ligde Adana Demirspor’u konuk ediyor... Son iki maçını 8 gol atarak kazanan takımda hedef seriyi 3’e taşımak. Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe liderlik için sahada! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i 2-0 yenen Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3'e taşımayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin kazanması halinde averajla liderlik şansı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre, Valencia.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Serkan, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.

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