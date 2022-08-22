Fenerbahçe liderlik için sahada! İşte Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i 2-0 yenen Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3'e taşımayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin kazanması halinde averajla liderlik şansı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre, Valencia.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Serkan, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.