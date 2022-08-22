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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 17. dakikasında Enner Valencia'nın ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Ekvadorlu oyuncu, Adana Demirsporlu Rodrigues’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen VAR'dan pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:28
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadelenin 17. dakikasında Emre Mor'un savunma arkasına gönderdiği topa Enner Valencia hareketlendi. Ekvadorlu hücum oyuncusu, Adana Demirsporlu Rodrigues'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve gözler maçın hakemine çevrildi.

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR uyarısı sonrası monitörün başına geçti. Pozisyonu izleyen Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, kaleci Ertaç'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon…



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır...

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