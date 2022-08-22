Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi konuştu.



İşte o sözler...

Jorge Jesus: Bugünkü maçı kazanan takım lider olacak ama henüz 3. haftadayız. Bu maçta herhangi bir şey kazanmamız ve kaybetmemiz mümkün olmayacak ama lider olmak her zaman güzeldir.



Rakibimiz çok kuvvetli. Ligin en iyi takımlarından biri. Taktiksel anlamda çok iyi çalışmış bir takım. Biz de adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Avusturya'da yaptıklarımıza baktığımızda, bugün daha büyük bir adım atmamız gerekiyor.