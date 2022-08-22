Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:33
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Bugünkü maçı kazanan takım lider olacak ama henüz 3. haftadayız. Bu maçta herhangi bir şey kazanmamız ve kaybetmemiz mümkün olmayacak ama lider olmak her zaman güzeldir.

Rakibimiz çok kuvvetli. Ligin en iyi takımlarından biri. Taktiksel anlamda çok iyi çalışmış bir takım. Biz de adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Avusturya'da yaptıklarımıza baktığımızda, bugün daha büyük bir adım atmamız gerekiyor.

DİĞER
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci cüretkar pozlarıyla mest etti! Mükemmel değişimi ağızları açık bıraktı
Draymond Green İstanbul ziyaretinde! Önce Beşiktaş sonra Galatasaray
O liste ortaya çıktı! G.Saray'dan transfer harekatı
Alanyaspor puanı son anda kurtardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Adana Demirspor | CANLI
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon
İlkokul 1. sınıfa başlama yaşı kaç? | MEB ilkokul 1. sınıf yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir? - İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman bitecek?
İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Lise diploması olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlhan Palut: F.Bahçe'yi analiz edeceğiz İlhan Palut: F.Bahçe'yi analiz edeceğiz 22:26
Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! 22:18
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 22:14
Roma tek golle kazandı Roma tek golle kazandı 22:03
Rıza Çalımbay, Süper Lig’deki 600. maçına çıktı Rıza Çalımbay, Süper Lig’deki 600. maçına çıktı 22:00
F.Bahçe - Adana Demirspor | CANLI F.Bahçe - Adana Demirspor | CANLI 21:44
Daha Eski
Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur Jorge Jesus: Liderlik keyifli olur 21:26
Alanyaspor puanı son anda kurtardı! Alanyaspor puanı son anda kurtardı! 21:14
Konya gol oldu yağdı! Konya gol oldu yağdı! 21:09
Sivasspor'dan orta sahaya takviye! Sivasspor'dan orta sahaya takviye! 19:58
Ve F.Bahçe Gomez'e kavuşuyor! Valencia çark etti Ve F.Bahçe Gomez'e kavuşuyor! Valencia çark etti 19:47
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 19:34