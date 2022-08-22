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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Jorge Jesus: Büyük bir adım atmamız gerekiyor

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:26
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Jorge Jesus: Büyük bir adım atmamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Bugünkü maçı kazanan takım lider olacak ama henüz 3. haftadayız. Bu maçta herhangi bir şey kazanmamız ve kaybetmemiz mümkün olmayacak ama lider olmak her zaman güzeldir.

Rakibimiz çok kuvvetli. Ligin en iyi takımlarından biri. Taktiksel anlamda çok iyi çalışmış bir takım. Biz de adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Avusturya'da yaptıklarımıza baktığımızda, bugün daha büyük bir adım atmamız gerekiyor.

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