FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Sezon başında tüm kombineleri tüketen Fenerbahçe'de taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre, Valencia.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Serkan, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesinde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Bruma, Joshua King forma giyemeyecek. Ailevi sebeple özel izinli olan Arda Güler de bu karşılaşamanın kadrosunda yer almayacak.

JOAO PEDRO SEVİNCİ

Fenerbahçe'de henüz maça çıkamadan sakatlık yaşayan yeni transfer Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi. Fenerbahçe'nin Genoa'dan kadrosuna kattığı Joao Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı. Joao Pedro, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde süre alabilecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU 👈

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

ADANA DEMİRSPOR'DA HEDEF 3'TE 3 YAPMAK!

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.