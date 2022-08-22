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28 milyon euro gelir

Fenerbahçe, 2022-23 transfer sezonunda yollarını ayırdığı 12 oyuncudan yaklaşık 28.7 milyon euro bonservis geliri elde etti. En büyük meblağ 18 milyon euro ile Napoli'ye giden Kim'den geldi. Allahyar'dan 4.5 milyon euro, Ozan Tufan'dan 3 milyon euro kasaya girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
28 milyon euro gelir
Fenerbahçe, 2022-23 transfer sezonunda yollarını ayırdığı 12 oyuncudan yaklaşık 28.7 milyon euro bonservis geliri elde etti. En büyük meblağ 18 milyon euro ile Napoli'ye giden Kim'den geldi. Allahyar'dan 4.5 milyon euro, Ozan Tufan'dan 3 milyon euro kasaya girdi.
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