Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Fenerbahçe transfer haberi... Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin başarılı Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas'ın nereye gideceği merak konusu... Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği Pelkas için İngiliz basınını flaş bir iddia ortaya attı. İşte transferin detayları... (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 21:50
ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Jorge Jesus takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Sarı lacivertlilerde son olarak Tisserand Suudi Arabistan ekibine transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak." açıklamalarında bulunmuştu.

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