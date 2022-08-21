FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Ada yolcusu! İngilizler açıkladı

Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor
Jorge Jesus takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.
Sarı lacivertlilerde son olarak Tisserand Suudi Arabistan ekibine transfer oldu.
Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor
Jorge Jesus takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.
Sarı lacivertlilerde son olarak Tisserand Suudi Arabistan ekibine transfer oldu.
Kadrodaki şişkinliği azaltmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni bir yaprak dökümü yaşanabilir.
Hücum hattına King, Pedro, Emre Mor, Bruma gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas gözden çıkarıldı.
İngiliz basını Pelkas için flaş bir iddia ortaya attı.
hulldailymail haberine göre Hull City Coventry karşılaşması öncesi Pelkas'a imzayı attıracak.
Hull City Fenerbahçe'den daha önce Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Şota Arveladze'nin oyuncuyu istediği belirtildi.
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitris Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi.
Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu." dedi.
Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum.
Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak.
Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak." açıklamalarında bulunmuştu.
İngiliz basınında yer alan haber.