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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 isim Adana Demirspor maçında yok!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Bruma ve Joshua King'in görev yapamayacağı ifade edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 4 isim Adana Demirspor maçında yok!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

JOAO PEDRO SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı. Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

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