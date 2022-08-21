FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Maxi Gomez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Maxi Gomez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Bir süredir Valencia ile pazarlıklarda bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol kulübü ile ortak noktada buluşamadı.
12 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirleyen Valencia'nın inadı kırılamadı.
Transfere formül arayışında olan Fenerbahçe'ye Almanya Bundesliga'dan rakip çıktı.
Golcü arayışında olan Borussia Mönchengladbach, Maxi Gomez için devreye girdi.
Uruguaylı golcüyü listesine alan Alman kulübünde sportif direktör Roland Virkus açıklamalarda bulundu.
Maxi Gomez hakkındaki soruya Virkus, "Birçok pozisyonda ve rolde oynayabilen çok değerli bir oyuncu.
Transfer piyasasında çok değerli oyuncular tespit ettik ama şimdi bu hakkında konuşmak istemiyorum.
Bakalım, hangi transferleri gerçeğe dönüştürebileceğiz." dedi.
"BİZE TAM OLARAK UYMASI GEREK"
Virkus, "Transfer piyasasını yakından takip ediyoruz. Hücum hattına transfer yapmak istiyoruz.
Ancak, alacağımız oyuncunun bize de tam olarak uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
12 MİLYON EURO 'PAHALI'
Sky Sports'ta yer alan haberde ise, Gladbach'ın yedek forvet için düşük bir bütçesinin olduğu kaydedildi.
Valencia'nın Maxi Gomez için istediği 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin Alman ekibi için hala pahalı olduğunun altı çizildi.
26 yaşındaki futbolcunun Valencia'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Maxi Gomez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.