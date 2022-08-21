Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak için uzun süredir arayışlarda bulunan Fenerbahçe'de Maxi Gomez ismi ön plana çıktı. Uruguaylı golcünün kulübü Valencia ile kıran kırana pazarlıklar yapan sarı-lacivertliler, henüz ortak bir noktada buluşamadı. Kanarya'nın görüşmeler yaptığı Maxi Gomez'e Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Transferde devreye giren Borussia Mönchengladbach'ta sportif direktör Roland Virkus, Maxi Gomez hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 19:03
FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Maxi Gomez ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Bir süredir Valencia ile pazarlıklarda bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol kulübü ile ortak noktada buluşamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

12 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirleyen Valencia'nın inadı kırılamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Maxi Gomez hakkındaki soruya Virkus, "Birçok pozisyonda ve rolde oynayabilen çok değerli bir oyuncu.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Transfer piyasasında çok değerli oyuncular tespit ettik ama şimdi bu hakkında konuşmak istemiyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Bakalım, hangi transferleri gerçeğe dönüştürebileceğiz." dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

"BİZE TAM OLARAK UYMASI GEREK"
Virkus, "Transfer piyasasını yakından takip ediyoruz. Hücum hattına transfer yapmak istiyoruz.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Ancak, alacağımız oyuncunun bize de tam olarak uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

12 MİLYON EURO 'PAHALI'
Sky Sports'ta yer alan haberde ise, Gladbach'ın yedek forvet için düşük bir bütçesinin olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Valencia'nın Maxi Gomez için istediği 12 milyon euro'luk bonservis bedelinin Alman ekibi için hala pahalı olduğunun altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

26 yaşındaki futbolcunun Valencia'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Maxi Gomez transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi

Maxi Gomez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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