TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gözler santrfor takviyesine çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gözler santrfor takviyesine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, bir stoper ve bir forvet takviyesiyle yaz transfer dönemini bitirmeyi planlıyor.
Birçok isimle temas kurak yönetim önceliği Alexander Sörloth ve Maxi Gomez'e vermiş durumda.
Ancak Fenerbahçe'de forvet transferinde 'sessizlik' devam ediyor...
İspanyol Marca gazetesi, sarı-lacivertlilerin Valencia'lı Maxi Gomez için acele etmediğini belirtti.
Transferin kapanmasına 12 gün kala (İspanya'da 1 Eyül'de sona eriyor) hamle yapmak için en doğru zamanı beklediğini dile getirdi.
Türk kurmayların, görüşmeleri soğumaya bıraksa da Uruguaylı oyuncu için hala masadan kalkmadığı ancak mesafeyi koruduğu ifade edildi.
Hedefin; transferi en uygun maliyetle tamamlamak olduğu bildirildi.
HAFTAYA GELİŞME OLABİLİR
Valencia'nın da benzer taktik uyguladığına dikkat çeken Marca, örnek olarak Maxi Gomez'in Girona maçında oynatılmasını gösterdi.
Golcü oyuncunun ayağının 5. metatarsalında, taliplerinde şüpheye yol açabilecek bazı problemler olduğunu hatırlatan gazete, Gattuso'nun son dakikalarda Maxi Gomez'i oyuna alarak 'sakat olmadığını' göstermeye çalıştığını aktardı...
Gomez'le Gladbach, Everton ve Newcastle'ın da ilgilendiği, haftaya daha somut gelişmelerin yaşanabileceği haberde yer aldı.
MAXI GOMEZ KİMDİR?
Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir.
25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir.
Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir.
Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.