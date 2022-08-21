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TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

İspanyol gazete, Fenerbahçe’nin görüşmeleri soğuttuğunu ancak masada olduğunu belirtti. ‘En uygun rakama işi bitirmek istiyor’ dedi. Valencia teknik direktörü Gattuso’nun ise Uruguaylı golcüyü Girona’ya karşı oynatarak ‘sakat değil’ mesajı verdiği dile getirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Ancak Fenerbahçe'de forvet transferinde 'sessizlik' devam ediyor...

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

İspanyol Marca gazetesi, sarı-lacivertlilerin Valencia'lı Maxi Gomez için acele etmediğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Transferin kapanmasına 12 gün kala (İspanya'da 1 Eyül'de sona eriyor) hamle yapmak için en doğru zamanı beklediğini dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Türk kurmayların, görüşmeleri soğumaya bıraksa da Uruguaylı oyuncu için hala masadan kalkmadığı ancak mesafeyi koruduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Hedefin; transferi en uygun maliyetle tamamlamak olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

HAFTAYA GELİŞME OLABİLİR

Valencia'nın da benzer taktik uyguladığına dikkat çeken Marca, örnek olarak Maxi Gomez'in Girona maçında oynatılmasını gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Golcü oyuncunun ayağının 5. metatarsalında, taliplerinde şüpheye yol açabilecek bazı problemler olduğunu hatırlatan gazete, Gattuso'nun son dakikalarda Maxi Gomez'i oyuna alarak 'sakat olmadığını' göstermeye çalıştığını aktardı...

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Gomez'le Gladbach, Everton ve Newcastle'ın da ilgilendiği, haftaya daha somut gelişmelerin yaşanabileceği haberde yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir.

TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Maxi Gomez stratejisi

Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.

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