Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin santrfor operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde, listedeki isimler 2'ye düşmüştü. Fenerbahçe yönetimi uzun süredir Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için girişimlerde bulunuyordu. Temaslarına devam eden Kanarya'ya Maxi Gomez'den kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:07
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Transferde yüksek bonservis bedelleri ödemek istemeyen yönetim, fırsat kolluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Hücumda çift forvet sistemiyle sahaya çıkan Kanarya'da golcü takviyesi büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

MAXI GOMEZ TEHLİKESİ!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin önceliğini Alexander Sörloth'a vermesi, Maxi Gomez'i kaçırma tehlikesini doğurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

SÖRLOTH'A AĞIRLIK VERİNCE...
Fenerbahçe, Ali Koç'un daha önce de istediğini açıkladığı Alexander Sörloth için girişimlerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Leipzig'de kadroda düşünülmeyen Norveçli yıldız için bastırılırken bu durum Maxi Gomez kanadını olumsuz etkiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

MAXI GOMEZ'E SÜRPRİZ TALİP!
Marca'nın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Maxi Gomez görüşmelerini yavaşlattı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

İkinci plana düşen Maxi Gomez için flaş bir transfer iddiası da ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun, eski golcüsü Maxi Gomez için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe'nin anlaştığı ancak Valencia ile bonservis pazarlığında uzlaşılamayan Maxi Gomez'in Celta Vigo'ya dönebileceğine haber detayında yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

İBRE TAMAMEN SÖRLOTH'TA!
Rotayı Alexander Sörloth'a dönen Fenerbahçe, Maxi Gomez'den gelen bu haber sonrası tamamen Norveçli golcünün transferine odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe önümüzdeki hafta içinde Alexander Sörloth transferini noktalamak istiyor.

DİĞER
Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek bambaşka çıktı! Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra açıkladı!
Başkan Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda ter döken milli sporculara tebrik
Ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...
Cimbom Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe için sol bek iddiası! Jesus istedi ve teklif...
Ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? 11:45
Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? 11:41
F.Bahçe için sol bek iddiası! Jesus istedi ve teklif... F.Bahçe için sol bek iddiası! Jesus istedi ve teklif... 11:21
Everton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Everton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 11:19
Göztepe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! Göztepe'nin yeni sportif direktörü belli oldu! 11:19
Crystal Palace - Aston Villa maçı saat kaçta? Crystal Palace - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:11
Daha Eski
Şota'dan Ahmetcan yorumu! "Ajax'a transferi..." Şota'dan Ahmetcan yorumu! "Ajax'a transferi..." 11:09
Tottenham - Wolverhampton maçı saat kaçta? Tottenham - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:02
Aslan'da yaprak dökümü! O isimler yolcu Aslan'da yaprak dökümü! O isimler yolcu 11:01
Altınordu - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:48
Samsunspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:27
Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:20