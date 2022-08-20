TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Maxi Gomez şoku! Anlaşma sağlandı derken...

Fenerbahçe'de gözler tamamen santrfor transferine çevrildi.
Fenerbahçe'de gözler tamamen santrfor transferine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez isimlerini ön plana aldı.
İki futbolcuyla da temaslar uzun süredir devam ediyor.
Transferde yüksek bonservis bedelleri ödemek istemeyen yönetim, fırsat kolluyor.
Hücumda çift forvet sistemiyle sahaya çıkan Kanarya'da golcü takviyesi büyük önem taşıyor.
MAXI GOMEZ TEHLİKESİ!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin önceliğini Alexander Sörloth'a vermesi, Maxi Gomez'i kaçırma tehlikesini doğurdu.
SÖRLOTH'A AĞIRLIK VERİNCE...
Fenerbahçe, Ali Koç'un daha önce de istediğini açıkladığı Alexander Sörloth için girişimlerini sıklaştırdı.
Leipzig'de kadroda düşünülmeyen Norveçli yıldız için bastırılırken bu durum Maxi Gomez kanadını olumsuz etkiledi.
MAXI GOMEZ'E SÜRPRİZ TALİP!
Marca'nın geçtiği habere göre Fenerbahçe, Maxi Gomez görüşmelerini yavaşlattı.
İkinci plana düşen Maxi Gomez için flaş bir transfer iddiası da ortaya atıldı.
İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun, eski golcüsü Maxi Gomez için harekete geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin anlaştığı ancak Valencia ile bonservis pazarlığında uzlaşılamayan Maxi Gomez'in Celta Vigo'ya dönebileceğine haber detayında yer verildi.
İBRE TAMAMEN SÖRLOTH'TA!
Rotayı Alexander Sörloth'a dönen Fenerbahçe, Maxi Gomez'den gelen bu haber sonrası tamamen Norveçli golcünün transferine odaklanmış durumda.
Fenerbahçe önümüzdeki hafta içinde Alexander Sörloth transferini noktalamak istiyor.